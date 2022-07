53-årig tiltalt for drab på samlever

I anklageskriftet står der, at den tiltalte skulle have stukket kvinden med to knive og skåret samleveren flere gange.

I alt er der rapporteret 78 læsioner forskellige steder på kroppen.

- De mange stik og læsioner viser, at det har været et meget voldsomt overfald, og ud fra politiets efterforskning er det vores vurdering, at det var den 53-åriges hensigt at slå sin samlever ihjel, siger specialanklager Birgitte Ernst i pressemeddelelsen.

Anholdt kort efter drabet

Manden var ikke på gerningstedet, da politi og ambulance kom til stedet tilbage i januar. Men der gik ikke længe før han blev anholdt på en adresse i Aarhus.

Siden da har han siddet varetægtsfængslet i sagen.

Udover at være tiltalt for drab er den 53-årige også anklaget for drabsforsøg.



Han skal nemlig have taget kvælertag på den 50-årige partner, ligesom han også skulle have udøvet vold forud for drabet ved at have slået kvinden flere gange.

Der er endnu ikke sat nogen dato af for retssagen.

Rystede naboer til parret

For naboerne på Strandgårdshøj, hvor drabet skete, var den 23. januar en dag, de sjældent vil glemme.

Bent Ammitzbøll bor lidt længere nede ad vejen, og han fortalte dengang til TV2 ØSTJYLLAND, at nyheden var uhyggelig.

- Tænk at blive myrdet på den måde. 50 år. Det er jo alt for tidligt, sagde han og understregede, at han ikke kendte den 50-årige kvinde eller hendes samlever.