31-årig anholdt: Ribbede sommerhuse på stribe for designermøbler

En 31-årig indbrudstyv skal tirsdag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers sigtet for en lang række indbrud i sommerhuse på Djursland.

Her har han haft en forkærlighed for designermøbler i den dyre ende af skalaen, oplyser Østjyllands Politi.

- Anholdelsen sker på baggrund af en længerevarende efterforskning. Det første indbrud skete i februar, og det seneste er et par dage gammel, siger kommunikationsmedarbejder Jacob Christiansen.

Manden er sigtet for at have begået indbrud i 12 sommerhuse - primært i Ebeltoft og Knebel i Syddjurs Kommune.

- Der er stjålet for en del i værdier primært i designermøbler, siger Jacob Christiansen.

Derudover er han sigtet for at have stjålet en minilæsser i Hammel tilbage i februar. Maskinen til en værdi på omkring 200.000 kroner er han sigtet for at have solgt videre.