30-årig varetægtsfængslet efter røveri

Den 30-årige mand, som Østjyllands Politi anholdt tirsdag formiddag, er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for at have begået et indbrud søndag morgen i et hus i Ugelbølle på Djursland, hvor han stjal stole og en lampe.

Indbruddet udviklede sig lettere dramatisk, da en beboer var hjemme og fik hevet en telefon ud af hånden og blev truet, og derfor er den 30-årige også sigtet for røveri.

I Retten i Randers erkendte den 30-årige de faktiske omstændigheder men nægtede, at der var tale om røveri. Han tog forbehold for at kære kendelsen.