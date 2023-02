29 fyringer forklaret for politikere - her er dommen

Der skulle nogle gode forklaringer på bordet, da Syddjurs Kommunes sundheds- og ældreudvalg onsdag morgen mødtes.

Kommunen har for nylig nemlig måttet afskedige hele 29 ansatte på to plejehjem, fordi økonomien var skredet.

Det fik næstformand i udvalget, Michael Aakjær (S), til at kræve en redegørelse, for han kunne ikke forstå, at det var gået så galt, uden alarmerne havde lydt.

- Jeg undrer mig også over, hvorfor ingen plejehjemsleder, chef eller økonomisk kontrollerfunktion i administrationen ikke tidligere har reageret, lød det i januar fra Michael Aakjær.



Redegørelsen kom på bordet onsdag morgen og viste blandt andet, at hver enkelt medarbejder på de to plejehjem i gennemsnit havde over 21 sygedage i 2022.