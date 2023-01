26-årig mand tilstod drab og smed andre 'ud foran bussen'

Og det er et afgørende kort at have på hånden, fortæller anklager Jesper Rubow til TV2 ØSTJYLLAND.

- Han skal have et klap på skulderen, hvis man kan sige det sådan, for at komme med en fuld tilståelse, men specielt også for at komme med en forklaring, der får betydning for flere af de andre, siger han.



Da tilståelsen foregik bag lukkede døre i Retten i Randers, kan anklageren ikke komme ind på detaljer, men kun fortælle, at forklaringen får betydning for de andre.

- Jeg mener, de er blevet skubbet ud foran bussen, kan man sige, siger Jesper Rubow.

Sagde undskyld i retten

Den 26-årige mand ved navn Jesper Jensen blev efter sin tilståelse idømt 12 års fængsel for drab. Det er både anklageren og forsvarsadvokat Mette Grith Stage tilfredse med.

Hendes klient var tydeligt påvirket af sagen i retten og har ifølge sin advokat ikke tænkt sig at anke dommen.

- Han har det rigtig, rigtig dårligt med det, der er sket. Alt andet ville jo også være total mærkeligt. Det er også derfor, han har ønsket at tilstå i sagen, fordi han godt kan se, at det, der er sket, er fuldstændig galt, siger Mette Grith Stage.

Inden domsafsigelse havde den nu dømte mand vendt sig mod de pårørende til Frank Dan Nørgaard Jørgensen for at sige undskyld.

Én blandt syv sigtede

Jesper Jensen var en blandt i alt syv sigtede i Frank-sagen, hvoraf en 37-årig mand allerede er idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have hjulpet med at skjule liget, rådgive om, hvordan liget skulle skaffes af vejen, brandstiftelse og bortskaffelse af beviser.

Der er dog fortsat fem personer, som sidder varetægtsfængslet sigtet for enten medvirken til drab eller at fjerne lig og beviser.

De vil efterfølgende komme for retten, når anklagemyndigheden er klar med anklageskriftet.

