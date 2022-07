23-årig genanholdt for Frank-drabet

Østjyllands Politi har foretaget endnu en anholdelse i en drabssag fra Djursland, hvor fire personer i forvejen sidder fængslet for at have dræbt 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Den anholdte er en 23-årig mand, og han fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Manden har tidligere været anholdt, men blev dengang løsladt efter endt afhøring.

Retten i Randers oplyser, at grundlovsforhøret går i gang torsdag klokken 12.

Østjyllands Politi oplyser til Ritzau, at manden er sigtet for det samme som de andre, der er sigtet i sagen, altså manddrab.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev sidst set i forrige uge, og i sidste weekenden blev han efterlyst offentligt af politiet.

Mandag i sidste uge fandt politiet en udbrændt bil nær Vivild på det nordlige Djursland. Bilen viste sig at være Frank Jørgensens, og samme aften skred politiet til anholdelse i sagen.

Fire personer - to mænd og to kvinder - blev anholdt på en adresse i Nimtofte på Djursland. De blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Den ene kvinde blev løsladt, men de øvrige blev varetægtsfængslet.

På det tidspunkt havde politiet endnu ikke fundet liget af Frank Jørgensen. Det fandt man torsdag i sidste uge i et skovområde ved Spentrup nær Randers. I den forbindelse blev to mænd anholdt.

Den yngste af mændene fik lov at gå igen, men den ældste blev stillet for en dommer, og som den fjerde blev han varetægtsfængslet i sagen.

Men det var på lånt tid, at den yngste fik lov at være på fri fod. Det er nemlig ham, som politiet nu igen har anholdt. Den 23-årig blev anholdt onsdag eftermiddag, og nu vil anklagemyndigheden have ham varetægtsfængslet.

I retten er det kommet frem, at politiet mener, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen er blevet dræbt ved kvælning med et reb.

Alt i alt er der altså seks sigtede i sagen. De er sigtet for i forening at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte. Drabet er ifølge sigtelsen sket 14. juli.

Ud over sigtelsen for drab er der også rejst sigtelse for usømmelig behandling af lig, for brandstiftelse og for at bortskaffe beviser.