20-årig blev fundet på bunden af svømmebassin og genoplivet

Torsdag eftermiddag har han det "godt efter omstændighederne", fortæller vagtchefen.

- De får noget undervisning i fridykning, så der er ikke noget dykkerudstyr. Vi har lavet undersøgelser derude, men der er ikke noget politimæssigt i det, siger Flemming Lau.

- Nogle af de andre ser, at han ligger dernede, og de fik ham genoplivet, siger han.

Den 20-årige blev derefter kørt på hospitalet, hvor han fortsat er indlagt.

Syddjurs Kommune skriver på Facebook, at manden "efter omstændighederne" har det godt. Svømmehallen "er lukket indtil videre", lyder det.

- Der har i går aftes været en nærdrukneulykke i Hornslet Svømmehal. Personen blev genoplivet og har det efter omstændighederne godt, men er fortsat indlagt.

- Der er tale om voksen person på et voksenhold. Der ydes krisehjælp til deltagerne på svømmeholdet via Hornslet IF, skriver kommunen.