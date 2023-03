133 år gammel slagter lukker: Var prins Henriks favorit

- Der er ikke flere penge at rykke rundt med. Det er blevet for stor en mundfuld, siger Jeppe Kynde Solgaard til TV2 Østjylland.

For svært at genere overskud

Inflation, energikrise og dyre renoveringer af butikken er en del af forklaringen på, at pengene er sluppet op.

- Vi har stået i de samme ting, som mange andre har i denne tid. Og nu vil vi gerne stoppe, mens legen er god, siger Jeppe Kynde Solgaard.

- Det har været nogle turbulente dage, og det er aldrig rart at skulle informere personale, kunder og dem, vi forpagter butikken af. Der er nogle, man kommer til at såre og gøre kede af det, siger han.

Han fortæller også, at der har været nogle stykker, der har luftet muligheden for økonomisk hjælp til at drive butikken videre. Men det har familien valgt ikke at undersøge nærmere.



- Selvom det er overvældende og vemodigt, er vi afklarede med situationen og ser frem til at skulle noget nyt, siger Jeppe Kynde Solgaard, som glæder sig til fremover at få mere tid sammen med parrets lille datter.

Og ikke mindst den søn, der efter planen kommer til verden om et par måneder.

- Det er slagterfaget, jeg brænder for, men fremover bliver det ikke som selvstændig. Der skal lidt mere ro på og lidt mere tid til hinanden herhjemme, siger han.

Var Prinsgemalens foretrukne

Slagter Kruse har gennem årene leveret skovgrise og molskvæg til Torvehallerne i København.

Og prins Henrik kom altid i forretningen og købte stort ind, når han og Dronningen var på Marselisborg.

Derudover har TV 2-forsangeren Steffen Brandt også været en af de mange trofaste kunder, og han har også leveret små rim, som er sat op i forretningen på små sedler.