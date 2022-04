12-årig forsker får topplacering til stor konkurrence

Den 12-årige videnskabsmand fra Ryomgård vandt sin andenplads for sit forskningsprojekt om menneskets evne og hurtighed til at sanse ændringer.

- For eksempel hvor hurtigt noget skal bevæge eller ændre sig, før folk opdager, at det bevæger eller ændrer sig, fortæller han.

I forbindelse med projektet har Gustav Kvist Kalmar blandt andet haft mulighed for at få en testperson i en MR-scanner, hvor man kunne registrere aktivitet i hjernen. Han har også lavet eksperimenter, hvor forsøgspersoner skal har skullet se, om de kunne se forskel på to farver med marginal forskel.