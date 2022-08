10 gutter i kæmpeprojekt: Bygger stald om til hyggehal

10 drenge i alderen 14 til 17 år har givet sig selv et enormt sommerprojekt. I en gammel grisestald ved Dråby knokler de flere gange om ugen for at omdanne den til deres helt egen hyggehal.

- Vi vil gerne have et rum, hvor vi kan hygge og være sammen i stedet for at sidde foran hver vores skærm, siger 17-årige Sofus Hanberg Juul.

Det er hans mor og stedfar, som har købt gården ved Dråby, hvor der altså stod en gammel grisestald, som nu skal blive til drengenes hyggehal.

- Det er et superfedt projekt. Det har fået nogle gutter til at stimle sammen og gå i gang med, hvad der ligner et uoverkommeligt projekt. Nu må vi se, hvor langt de kommer, siger Thomas Hanberg Hansen, stedfar til Sofus.

Små ryk

Selvom det til at begynde med måske lignede en uoverkommelig opgave, så er gutterne nået et godt stykke i løbet af sommerferien, hvor de har mødtes to gange om ugen.



- Jeg synes, vi er kommet overraskende langt, siger 15-årige Magnus Holm Hjorth.