Nicklas fangede en fisk, der satte skub i en sag om 191 millioner kroner

I farvandet ud for Snaptun rager Hjarnø Havbrugs store cirkulære fiskebure op af havet. Ved første øjekast er der ikke andet at se, men når havbrugets båd lægger til og sætter fodringen i gang, brydes havoverfladen af tusindvis af sultne fisk i et inferno af fodringsrus. Fiskene opdrættes hen over foråret og sommeren, og når fiskene har den rette størrelse, bliver de hevet op, tømt for rogn, slagtet og solgt. Og det er en god forretning. Op gennem 90’erne og 00’erne vokser Hjarnø Havbrug ifølge regnskaberne til en virksomhed med årlige millionoverskud og stadig flere ansatte. Men havbrug er en omdiskuteret størrelse på grund af frygten for, hvordan den højkoncentrerede fiskeproduktion påvirker miljøet. Ifølge Miljøstyrelsen udleder havbrug kvælstof, fosfor og organisk stof fra foderspild og ekskrementer, som kan påvirke plante- og dyrelivet alt efter det enkelte havbrugs størrelse og beliggenhed.

De to faktorer er netop omdrejningspunktet, da beboere på Endelave i 2014 går til kamp mod Hjarnø Havbrugs planer om at etablere et nyt havbrug ud for øen.

Beboerne er bekymrede for, hvordan et havbrug vil påvirke plante- og dyrelivet i det Natura 2000-område, der strækker sig fra udmundingen af Horsens Fjord, forbi Hjarnø og hele vejen rundt om Endelave, ligesom de frygter for vandkvaliteten ved badestrandene på den sydlige del af øen. Beboerne danner foreningen Endelavegruppen og gør indsigelse mod planerne efter et møde på kroen i februar 2014, hvor folkene bag Hjarnø Havbrug præsenterer deres planer.

quote Vi kan med simple beregninger og målinger regne ud, at der er en overproduktion Anders Grosen

Undervejs i forløbet opstår mistanken om, at Hjarnø Havbrug producerer langt flere fisk end tilladt med en øget risiko for havmiljøet til følge. Rygterne i lokalområdet siger, at der ligger alt for mange fiskebure i havet, og da talsmanden for Endelavegruppen, Anders Grosen, er geograf, griber han til kort og fotos for at få syn for sagn. - Det falder mig naturligt at finde luftfotos frem og sammenligne forskellige år og se, hvordan antallet af bure øges og øges. Vi kan med simple beregninger og målinger regne ud, at der er en overproduktion på mindst fire gange det, der er tilladt, siger Anders Grosen. Han er en mand med sine meningers mod, og han kærer sig om miljøet, naturen og dyrelivet ved Endelave, hvor han og hustruen har sommerhus og er kommet i 22 år.

Anders Grosen og Endelavegruppen fik stoppet planerne om havbrug ud for Endelave, men retssagen mod Hjarnø Havbrug kører stadig.

Når de går tur langs stranden, er vandet ofte blævret, og ifølge Anders Grosen er det et tegn på, at vandet er overgødet - at der er for mange næringssalte i vandet. Han og de øvrige medlemmer af Endelavegruppen mistænker, at udledningen stammer fra havbruget. - Det er en katastrofe, vi er vidne til, og så er vi nødt til at reagere, siger han. 12. december 2015 politianmelder Endelavegruppen havbruget til Sydøstjyllands Politi. - Omfanget af de forsætlige overtrædelser er så omfattende, at de har potentiale til at blive en af tidens største miljøskandaler, skriver gruppen i anmeldelsen. Men ifølge Anders Grosen fører anmeldelsen ikke umiddelbart det store med sig, og der skal tilsyneladende gå flere år, før der kommer skred i sagen. Det sker, da Danmarks Sportsfiskerforbund i 2018 indgiver en politianmeldelse og afleverer en række sagsakter, som ifølge forbundet dokumenterer en betydelig overproduktion af regnbueørreder, urigtige oplysninger i havbrugets årsberetninger samt produktion af en fremmed fiskeart uden de nødvendige tilladelser.

quote Blandt striben af potentielle overtrædelser, som vi peger på, er overproduktion nok den værste. Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforbundet mistænker ligesom Endelavegruppen, at det går lidt for godt med produktion af fisk på Hjarnø Havbrug. Forbundets henvendelser til Hedensted Kommune har, mener de, ikke ført noget med sig, men da Nicklas Engelbrecht Sørensen og andre lystfiskere i 2017 begynder at fange sølvlaks i Horsens Fjord, er grænsen nået. Danmarks Sportsfiskerforbund sætter gang i en større kulegravning, og det er dokumentationen herfra, forbundet overdrager til Sydøstjyllands Politi i juni 2018. - Blandt striben af potentielle overtrædelser, som vi peger på, er overproduktion nok den værste, for det kan medføre en stor, ekstra udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, udtaler daværende formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, dengang.