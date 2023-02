Kritik af kommune: Har ikke ført den nødvendige kontrol med Hjarnø Havbrug

I dag er havbruget og dets ejer, Anders Østergaard Pedersen, tiltalt for massiv overproduktion af fisk og udledning af over 750 ton kvælstof og fosfor mere end tilladt. Politiet estimerer, at Hjarnø Havbrug har tjent over 190 millioner kroner på ulovlig havbrugsdrift i perioden 2013-2018.

- Mit hjerte banker varmt for miljøet, og hvis det er sådan, at noget er foregået ulovligt, kan jeg jo ikke se, at det er arbejdspladser, der er værd at bevare, siger han.

Det mener Jan Karnø, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor de gennem flere år forsøgte at råbe kommunen op og få politikere og embedsmænd til at gribe ind.

Nu varslede kommunen, at man overvejede at give havbruget et påbud mod fortsat drift, men at produktionen kunne fortsætte indtil videre.

Først efter Danmarks Sportsfiskerforbund politianmeldte havbruget og dets ejer i 2018, og politiet oplyste, at man mistænkte havbruget for overproduktion, skete der noget.

- Det indebærer jo, at man er samfundets garant for, at det her foregår efter de love og regler, der er, og det har de bare ikke formået at gøre, siger Jan Karnø.

Det medførte hård kritik fra sportsfiskerforbundet, der ville have produktionen standset øjeblikkeligt.

- Hedensted Kommune bærer efter vores vurdering et betydeligt ansvar for, at de tre ulovlige forhold har fået lov til at udvikle sig så langt, som tilfældet er. Kommunen har således i årevis svigtet sit ansvar som tilsynsmyndighed blandt andet ved fuldstændig at ignorere de mange henvendelser og indikationer vedrørende virksomhedens overtrædelser af miljølovgivningen og virksomhedens miljøgodkendelser, som kommunen har modtaget, skrev den daværende formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

Jan Karnø mener ligefrem, at Hedensted Kommune tog parti i sagen til fordel for havbruget.

- Det kan jeg jo se på de mails, der er sendt frem og tilbage, at man har skrevet, at nu er de grønne organisationer igen på banen. Man kan se, at sagsbehandlerne har solidariseret sig med havbrugene, siger han.

Tidligere chef: Vi kunne ikke bevise noget

TV2 Østjylland vil gerne se den korrespondance, der har været mellem Hedensted Kommune og Hjarnø Havbrug, men kommunen afviser at udlevere korrespondancen med henvisning til, at dokumenterne er en del af den verserende straffesag.

Det er dog lykkedes at få kontakt til Vibeke Volmers, der frem til 2019 var tilsynsførende i Teknisk Afdeling Natur & Miljø i Hedensted Kommune. Her sad hun blandt andet med kontrollen af Hjarnø Havbrug.