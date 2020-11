AGF klarede skærene efter forfærdelig start

Den slagkraftige startellever fik sig lidt af et chok efter tre minutter. Grabara kom ikke ordentligt ned til et indlæg fra Koldings højre side, og på returbolden skovlede Morten Hansen bolden i nettet til 1-0.

Der var ikke engang spillet syv minutter, før Grabara igen snorksov i AGF-buret. Liverpool-lejesvenden fik slet ikke styr på et indlæg ved nærmeste stolpe og fumlede i stedet bolden i eget net.

Et forfærdeligt udgangspunkt for AGF, som har et officielt mål om at vinde mindst en pokaltitel mere inden for de næste fem år og bevare sin status som den mest vindende klub i turneringen.

Tæt på at gå galt igen