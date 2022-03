En meget voldsom brand er brudt ud i en villa på Østermarksvej mellem Ry og Skanderborg, og udvikler kraftig røg.

Østjyllands Brandvæsen oplyser, at de nu har branden under kontrol, og at de arbejder på at begrænse spredningen fra selve huset til stuehus og garage.

Alle beboere var ude af huset, da de ankom.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.