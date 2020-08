Video: Se de vilde vandskihop: Det er en kæmpe drøm for mig

Den nordiske mester i tricks på vandski besøgte i weekenden Skanderborg Vandskiklub for at lære fra sig.

Han har vundet både danmarksmesterskabet og det nordiske mesterskab i vandskitricks og i weekenden var han på besøg i Skanderborg.

Her viste han ni medlemmer af Skanderborg Vandskiklub sine saltomortaler og vilde hop.

- Det er en kæmpe drøm for mig at kunne lære fra mig. Det er fedt at være i båden med de ni løbere, der har det lige så sjovt med vandski som mig, da jeg var på deres alder, siger vandskimesteren Tue Ernst Nielsen.

- For mig er det, det fedeste i verden at stå på vandski.

Tue Ernst Nielsen er nordisk mester i vandski tricks.

Som om man flyver

Det er formanden for Skanderborg Vandskiklub Jesper Schmidt, der har lokket blandt andre Tue Ernst Nielsen til at komme og undervise på weekendens træningslejren.

- Det er virkelig nogle kapaciteter, der er mødt op i klubben i dag. Med 20 grader i vandet og godt vejr, så er det helt perfekt, siger han.

Også 14-årige Simon Viggo Wase fra Stilling, som har stået på vandski i seks år, satte stor pris på mesterens besøg.

- Det giver et boost, så man bliver meget bedre på kort tid, når der kommer så dygtige løbere, siger Simon Viggo Wase. Han er vild med at stå på vandski.

- Det er fedt, når man er på vandet. Man føler nærmest, man flyver ude i vandet, forklarer han.