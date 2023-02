Vild biljagt: Politiet havde svært ved at følge med

Natten til fredag måtte en patrulje fra Østjyllands Politi trykke hårdt på speederen for at følge med en vanvidsbilist på Herningmotorvejen.

Hele 200 kilometer i timen rundede speedometeret, da politiet forsøgte at stoppe køretøjet, som blev ført af en 22-årig mand.

Patruljen havde derfor en smule svært ved at følge med, oplyser politiet i sin døgnrapport.

Omkring klokken 01.57 forsøgte politiet at stoppe køretøjet i vestgående retning, og det lykkedes at standse den unge bilist ved Galten.

Her blev køretøjet beslaglagt med henblik på senere konfiskation grundet vanvidskørsel.

Oven i hatten blev den 22-årige sigtet for at have kørt bil uden førerret.