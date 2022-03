Vil have kødfrit byråd: - Han skal ikke bestemme, hvad vi andre skal spise

Vil helst betale selv

Han er bange for, at Peter Kjærs forslag i virkeligheden kun er det første af flere, hvis han får held til at få det gennemført.

- Får han gennemført det, og det tror jeg ikke på, at han gør, bliver det næste, at han vil have kødfrit i daginstitutioner og så videre, siger Morten Møller og tilføjer:

- Bliver forslaget gennemført, er vi en hel flok, der i stedet bestiller pizzaer efter mødet, siger Venstremedlemmet, som understreger, at det i første omgang overhovedet ikke handler om, hvad de får at spise i byrådet.