Video: Sølunds beboere fik en fest trods corona

- Musik, sodavand, pølser og kager.

Så simpel er opskriften på en god fest ifølge Lasse Petersen - en ung mand med downs syndrom, som bor på Sølund.

Og torsdagens fest for udviklingshæmmede i Sølund havde det hele. Der var live musik, balloner, masser af pølser på grillen og rigelige mængder kage.

Beboerne i Landsbyen Sølund blev torsdag budt op til dans af handikaporkestret The Mumes, som et plaster på såret for den corona-aflyste Sølund Festival.

Fem mindre koncerter

Den traditionelle Sølund Festival er normalt et af højdepunkterne for de udviklingshæmmede beboere. Men festivalen er blevet aflyst og derfor blev der i stedet holdt fem koncerter for et mindre publikum.

Og det blev en fest. Også selvom alle ikke måtte være samlet. Klassikere fra Kim Larsen, Shu Bi Dua og Birthe Kjær sikrede dans og luftguitar og rigelige mængder pølser, kage og sodavand gjorde kun humøret endnu bedre.

Festen var udelukkende for beboerne på Sølund, som bor fordelt på 15 boenheder. For at overholde reglerne om forsamling