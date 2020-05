VIDEO: Jens Peter jagter den flyvende juvel

SPOILER: Hvis du ikke har set videoen ovenover færdig - så vent med at læse videre, til du har.

Klokken er kun lidt over halv fem, da jeg møder Jens Peter Kragh ved Klostermølle ved Gl. Rye. Han vil gerne tage mig med ud på en oplevelse, jeg sent vil glemme, som han siger.

Jens Peter Kragh er en rigtig naturmand. Selvom han tidligere har været jæger, så har han nu forenet sig med dyrene - og skyder kun med skarpt, når han retter sit kæmpestore objektiv mod dem.

Jens Peter Kragh og hans store følgesvend ud i naturen.



Denne morgen vil han vise mig, hvor isfuglen holder til - og forhåbentlig får vi et glimt af den.

- Jeg tror, det er dens farver. Det er jo den blå juvel. Der er et eller andet over den. Det er en af de smukkeste fugle i Danmark, synes jeg.

Jens Peter Kragh er ofte ude og holde øje og tage billeder af isfuglen. Foto: Jens Peter Kragh

Det kræver en del tålmodighed

Jens Peter Kragh har ikke kun det kæmpestore objektiv med. Han har også en lille terrængående vogn til alt udstyr. Blandt andet et fotoskjul.

- Det er alfa og omega i min verden, fortæller han.

Det er her vi skal sidde og vente på, at isfuglen dukker op.

Imens vi venter på isfuglene, så kan vi nyde solopgangen fra fotoskjulet.

Jens Peter er klædt i kamoflaugetøj fra top til tå. Han har dog også en anden vigtig ting med - termokanden med varm kaffe. Den er vigtig, da han ofte sidder og venter i flere timer.

- Jeg plejer at tage ud lige inden det bliver lyst og så får teltet sat op. Så man ikke forstyrrer for meget.

Nogle gange sidder Jens Peter Kragh i fire til fem timer og holder øje.



Den flyvende blå juvel

Efter halvanden time hører vi nærmest et skrig, og en fugl suser forbi. Jeg nåede knap nok at opfange det.

Lige pludselig hører jeg klik med kameraet, og Jens Peter Kragh som siger: Den sidder derhenne nu, kan du se den?

Isfugleparret deler en fisk. Foto: Jens Peter Kragh

Der er den så, den blå juvel. En del mindre end jeg havde regnet med. Vi ser både hannen og hunnen, inden de flyver videre ud efter mad til ungerne.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have et billede. Men det er ikke et ultimatum. For mig er det freden og oplevelsen ved at være i naturen, fortæller Jens Peter Kragh.

Jens Peter står ofte op om natten for at tage tidligt ud om morgenen for at følge isfuglen. Foto: Jens Peter Kragh

Men de tidlige morgenture til området har givet pote. Han har taget mange billeder og videoer af isfuglen, som i Danmark for det meste yngler ved søer og vandløb omkranset af krat eller skov - og i de senere år er den blevet udbredt til en del flere steder.

Selvom den ikke er så sjælden mere, så kan den være svær at få øje på - når den hurtigt suser forbi.

Fakta om isfuglen: Vingefang: 24-26 cm

Længde: 16 cm

Vægt: 40-45 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 5-7 æg

Antal kuld: 2

Rugetid: 19-21 dage

Ungetid: 23-27 dage Kilde: DOFbasen Se mere

Mange flere benytter sig af naturen

Jens Peter Kragh er opvokset i Skagen, men bor i dag i Gl. Rye. Lige siden han var barn, har han taget ud i naturen for at se på dyr. Her på det sidste, har han oplevet, at flere også gerne vil ud at nyde den.

- Der har været RIGTIG mange mennesker ude i naturen. Det er jo en menneskeret at gøre det. Og det er skønt, de gør det. Det er bare ikke alle, der forstår, hvordan man gebærder sig i naturen, fortæller Jens Peter Kragh.

”Is” i isfuglens navn har ikke relation til vinteren. Ordet tager afsæt i det tyske ”Eisvogel”, der betyder jernfugl, hvilket hentyder til fuglens metalskinnende fjerdragt. En fordanskning har så gjort jernfuglen til en isfugl. Kilde: Dansk Ornitoligsk forening. Foto: Jens Peter Kragh

Derfor opfordrer han folk til at være forsigtige og tage hensyn, hvis de vil ud og nyde naturen. Så de ikke stresser dyrene.

- De skal jo have fred. Det skal være på fuglene og dyrenes præmisser, man gør det her, siger han.



Hvis man kan være forsigtig, så er rådet da også klart fra Jens Peter Kragh.

- Det er bare afsted og ud at nyde det. Man oplever noget nyt hver gang.