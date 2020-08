VIDEO: I dag skulle Smukfest være begyndt - her er de festlige minder

I december slog Smukfest rekord. 59 minutter. Så kort tid tog det at sælge 29.500 billetter til Smukfest 2020.

Men så kom coronakrisen og lukkede Danmark ned - og dermed også dette års Smukfest.

- Det gør ondt langt, langt ind i hjertet, sagde ordførende direktør i Skanderborg Festivalklub, Søren Eskildsen, tilbage i april, da festivalen helt blev aflyst.

Læs også 40 år med anmelder-tæsk - Kim Larsen og Kronprinsen var ligeglade

I dag, søndag, er så dagen, hvor Smukfest 2020 oprindeligt skulle være skudt i gang.

Men danskerne må altså vente til næste år med at give den gas i bøgeskoven i Skanderborg, og som et lille plaster på såret og en optakt til næste år har vi her i stedet samlet nogle højdepunkter.

Herunder kan du se Smukfests 'aftermovie' fra 2019

I 2019 var et af højdepunkterne også, at Smukfest fejrede 40 års jubilæum. Herunder kan du se hele serien, "Smuk i 40 år".

11:05 Her kan du se seriens afsnit 1. Luk video

11:48 Her kan du se seriens afsnit 2. Luk video

11:13 Her kan du se seriens afsnit 3. Luk video

10:27 Her kan du se seriens afsnit 4. Luk video

11:28 Her kan du se seriens afsnit 5. Luk video