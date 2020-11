Unik adgang: Kom med ned i et hemmeligt underjordisk felthospital

Tyskerne havde besat Danmark og i 1944 beslaglagde nazisterne Skanderborg Dyrehave.

Her blev 1500 danskere sat til at bygge bunkere med metertykke betonmure i skovbunden.

Det tyske lufvåben Luftwaffe skulle have et hovedkvarter i Danmark og samtidig var der behov for et felthospital til sårede soldater.

Selvom det i år er 75 år siden Anden Verdenskrig sluttede, så står bunkerne der endnu. Som tavse vidner i skovbunden. Aflåste og fulde af hemmeligheder.