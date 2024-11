Kirkefolk frygter solceller: - Vi vil gerne beskytte vores kulturarv

Hvorfor er det et problem, at man kan se solceller fra kirken?

- Kirken er som et vartegn for byen Mesing. Når de også vil lægge det rundt op mod nord, selvom der er en beskyttelseslinje – en kirkelinje, så er det noget, man vil kunne se hele vejen rundt fra kirken, siger Anne Dorthe Frederiksen.

En mulig placering til solceller er ved Mesing, og her er formanden for menighedsrådet mildest talt bekymret.

Politikerne i Skanderborg Kommune vil producere grøn el svarende til 100 procent af forbruget i 2030. For at nå målet skal der findes plads til 43 vindmøller eller cirka 500 hektar solceller.

- Vi synes, det er et rigtig stort projekt, og det kommer til at indgå i vores indsigtslinjer fra kirken, siger menighedsrådsformanden for Veng-Mesing Sogne, Anne Dorthe Frederiksen, til TV2 Østjylland.

I Mesing ved Skanderborg frygter formanden for det lokale menighedsråd, at udsigten fra Mesing Kirke i fremtiden ikke vil være marker, men solceller.

Byrådets beslutning er et ambitiøst mål, som kræver, at der produceres 557 GWh vedvarende energi om året inden for kommunegrænsen. Det svarer til det gennemsnitlige elforbrug i ca. 124.000 husstande. Det skriver kommune på deres hjemmeside .

- Det er en vigtig pointe, at man kan gå på kirkegården i fred og ro – uden man skal se på en masse teknologi. Det burde man kunne finde andre steder til, siger Anne Dorthe Frederiksen.

Her mener Skanderborg Kommune, at der vil blive taget højde for, at solcellerne ikke placeres nær kirken.

- Konkret i forhold til Mesing Kirke kan vi oplyse, at solcelleanlæg ikke kan placeres nær kirken, da området omkring kirken er angivet som et såkaldt negativt område i det forslag til kommuneplantillæg, som er i høring lige nu, skriver Karen Margrethe Høj Madsen.

Menighedsrådsformanden har alligevel en opfordring til politikerne.

- De skal tænke sig rigtig godt om. Måske burde de sende den retur over til dem på Christiansborg, så man kan få en helhedsplan for hele Danmark. I stedet for at tage god landbrugsjord ud og i forhold til, hvor mange mennesker det berører, siger Anne Dorthe Frederiksen.

Onsdag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i Skanderborg Kommune behandle sagen på et møde.