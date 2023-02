Ved du noget? Stor bunke brød efterladt på p-plads

Mandag kørte Inge Merete Jensen en tur for at lufte sin hund. Hun parkerede på en p-plads mellem Stilling og Virring og fik sig lidt af et chok. - Da jeg stiger ud af bilen, så ligger der et bjerg af mad, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND. Hendes første tanke var, at det her godt nok var spild af mad, som kunne komme andre til gode. - Jeg synes, det er noget svineri. Det er stort madspild. Det var ikke brød, der var alt for gammelt. Det var tydeligt at se, siger Inge Merete Jensen.

Inge Merete Jensen tror ikke, at det handler om at fodre dyr, men at brødet er dumpet for at komme af med det. Foto: Inge Merete Jensen

Hun satte sig for at opklare, hvad der lå bag og lavede et opslag i den lokale facebookgruppe, hvor nogle svarede, at det var foder til dyr. Men den køber Inge Merete Jensen ikke. - Det er et mærkeligt sted at smide foder. Hvis man ville lokke dyr til, ville man ikke smide det på en parkeringsplads ved en vej, siger hun.

- Jeg havde håbet, at der var nogle, som meldte sig. Jeg blev så forarget over det, at jeg gerne ville finde ud af noget mere, siger hun. En rundringning til lokale købmænd i området, som har brødudsalg, giver ikke et svar til Inge Merete Jensen.



Brødet blev fundet her ved denne p-plads imellem Stilling og Virring. Foto: Google Maps

Min Købmand i Virring har ikke brød i de mængder, Rema 1000 kender ikke til det, og hos Super Brugsen i Stilling er det låst af. - Vores ryger i en låst og lukket containergård. Så vi kender ikke til det, siger brugsuddeler Brian Falkenstrøm fra SuperBrugsen i Stilling.