Vandværk bombet – østjyder klar med hjælp

Det kører på halvt blus. Anlægget, der skulle sikre rent vand til mange tusind mennesker er blevet bombet i stykker. Et andet sted i landet er et vandværk blevet oversvømmet - noget der paradoksalt nok ikke har gjort noget godt for udstyret. - Vandet steg med 15 meter, oversvømmende det hele og ødelagde installationer, pumper, alt det elektriske, fortæller Michael Ramlau på en mobilvideo optaget foran vandværket. Han arbejder til dagligt med public affairs ved den østjyske vandvirksomhed AVK, der blandt andet producerer rør. Nu har han været til Ukraine for at hente to vandværksdirektører, som han skal have med hjem til et sommerkursus i vandbehandling i Østjylland.

quote Vi har et lækagetab på kun syv procent. Ude i verden ligger den på langt over 30-40 procent. Michael Ramlau, public affairs, AVK

Her skal de sammen med 48 andre fra mere end ti forskellige lande lære fra de dygtigste virksomheder, når det handler om at transportere, finde eller genbruge vand.

Vand ud ad vinduet Virksomheden AVK fra Galten har fokus på, hvordan man undgår, at det rene vand forsvinder, når man transporterer det fra A til B.

- Danmark er rigtig gode til at drive bæredygtig vandforsyning, vi har et lækagetab på kun syv procent. Ude i verden ligger den på langt over 30-40 procent, fortæller Michael Ramlau. Der er altså mange penge – og vand – at spare for et land som Ukraine med nyt udstyr og teknologi.

quote Der kommer til at være mange muligheder i den kommende tid, derfor er det et vigtigt tidspunkt for danske virksomheder at positionere sig. Marie Gad, Underdirektør i Global Udvikling og Bæredygtighed, Dansk Industri

Derfor var de vandværksdirektører fra byerne Mykolaiv og Lviv også ekstra lydhør ved deres besøg. - Det er en unik mulighed for udveksling af forskellige ideer. At lære og få erfaring – specielt de danske erfaringer med vandforsyning, fortæller Viktor Pitsotskiy, direktør for strategiske projekter, Mykolaiv Vandforsyning. Muligt eksporteventyr Sommerkurset i vandbehandling er oprindelig tænkt som en udveksling af erfaringer, men det kan også blive gevinst økonomisk og god forretning, mener Dansk Industri. - Der kommer til at være mange muligheder i den kommende tid, derfor er det et vigtigt tidspunkt for danske virksomheder at positionere sig, bygge de rigtige partnerskaber i Ukraine, så de er klar, når kontrakterne kommer i udbud, siger Marie Gad, underdirektør i Global udvikling og Bæredygtighed i Dansk Industri.

quote Jeg håber, vi efter krigen kan starte nye projekter med vores nye partnere fra Danmark. Dmytro Vankovych, administrerende direktør hos Lviv Vandforsyning