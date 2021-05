Unik legeplads til næsten én million snart i mål

I Skanderborg vil de gerne ære den folkekære forfatter Ole Lund Kirkegaard, som døde i 1979.

- Manden er født og opvokset i Skanderborg, og ungerne elsker hans figurer. Alle har nogle skæve eksistenser, og de har deres helt eget sprog, siger Find Lykkebøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Ekstremt tæt på målet – mangler et ”bette nøk”

Legepladsen kommer alt i alt til at koste ca. 900.000 kroner.

Næsten alle pengene er indsamlet takket være støtte fra Skanderborg Kommune, sponsorer og donationer – og startet på baggrund af private initiativer og hårdt arbejde.

- Vi er næsten i mål og giver lige et lille nyk her til sidst for at komme i mål, siger Find Lykkebøe.

Derfor har de lavet en crowfunding for at indsamle de sidste 50.000 kr. Her har de allerede nu over 30.000 kr. indsamlet.