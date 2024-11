Unge instrueret i at tale pænt om botilbud når tilsyn var på besøg

Når Socialtilsynet var på besøg i Florahuset ved Skanderborg, skulle de anbragte børn og unge tale pænt om opholdsstedet. Det fortæller flere tidligere ansatte til TV2 Østjylland. De mener, at botilbuddets direktør, Rania Radi, stod i vejen for, at de unge kunne tale frit med Socialtilsynet, som er den myndighed, der holder øje med kvaliteten i blandt andet botilbud. - Hun (Rania Radi red.) går ind på deres værelser hver især og snakker med dem og fortæller dem indirekte, hvad de skal sige. Og de kommer til mig – eller til mine kollegaer – og fortæller, at de er lidt pressede over det her og lidt frustrerede, fordi de godt vil være ærlige over for tilsynet, men de tør ikke, fortæller Catharina Perto Jacobsen, der var tilknyttet Florahuset fra december 2019 til september 2021.

Flere unge fortæller, at de ved forrige tilsyn blev opfordret af direktøren til at tale pænt om tilbuddet Tilsynsrapport

TV2 Østjylland fortalte mandag, hvordan både tilsyn, eksperter og personer med kendskab til Florahuset kritiserer forholdene i det private botilbud, der ligger ved Skanderborg. Mandag kunne man også læse om "Yasmins" oplevelser på en sommerhustur godkendt af botilbuddets ledelse, hvor en ansat efterfølgende blev dømt for anden seksuel omgang end samleje med to unge kvinder. TV2 Østjylland har flere gange været i kontakt med direktøren i Florahuset, Rania Radi, der ikke ønsker at stille op til interview eller kommentere den kritik, hun og Florahuset bliver mødt med. Unge skulle tale pænt TV2 Østjylland har udover Catharina Perto Jacobsen interviewet otte tidligere ansatte I Florahuset. Fem af de otte fortæller, at de har oplevet, at unge blev bedt om at tale pænt om Florahuset over for eksempelvis Socialtilsynet.

Og de tidligere ansatte står ikke alene med bekymringen om, hvorvidt de unges mulighed for frit at fortælle om forholdene i Florahuset er blevet kompromitteret. I juni 2024 sætter Socialtilsynet Florahuset under skærpet tilsyn. Her bemærker myndigheden, at direktøren beskyldes for at påvirke de unge. - Flere unge fortæller, at de ved forrige tilsyn blev opfordret af direktøren til at tale pænt om tilbuddet, da det ellers kunne få konsekvenser for anbringelsen, står der i en tilsynsrapport.

Om Florahuset Florahusets målgruppe er børn og unge mellem 7 og 18 år. Af Florahusets hjemmeside fremgår det, at personalet har særlig viden om unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Og at målgruppen er børn og unge, som har været udsat for en form for omsorgssvigt og eventuelle kulturelle udfordringer som for eksempel æresrelaterede konflikter, herunder negativ social kontrol. "Når unge modsætter sig familiens traditioner, forventninger og normer, kan det skabe udfordringer og konflikter. Ære og skam kan spille en stor rolle i etniske minoritetsfamilier. Typisk tales der om ære og skam, når barnets eller den unges handlinger, ses som skadende for hele familiens omdømme", skriver Florahuset på hjemmesiden. Kilde: Florahuset arrow-down

Skjult telefonoptagelse Det er ikke det eneste, Socialtilsynet hæfter sig ved. For en af de anbragte unge, som tilsynsmyndigheden taler med ved det tilsynsbesøg i Florahuset, der i juni 2024 fører til et skærpet tilsyn, er bekymret for, om de unge i huset bliver aflyttet. Det kan, ifølge den unge beboer, være i tilbuddets bil eller under interview med tilsynet.

Ved tilsynsbesøget blev Socialtilsynets interview med en medarbejder optaget på medarbejderens privattelefon Tilsynsrapport

Og Socialtilsynet gør en observation, da myndigheden taler med en medarbejder. - Ved tilsynsbesøget blev Socialtilsynets interview med en medarbejder optaget på medarbejderens privattelefon, uden Socialtilsynet var orienteret om dette. Dette indikerer, at der kan være et uhensigtsmæssigt miljø omkring optagelser i tilbuddet, hvilket ikke fordrer et fortroligt miljø for de unge, konstaterer Socialtilsyn Midt i en rapport fra juni 2024. - Utilstedeligt Christine Hemme er lektor ved VIA University College og ekspert i anbragte børn og unge. Hun vurderer, det er et svigt, hvis børn og unge i Florahuset er blevet bedt om at tale pænt om stedet over for Socialtilsynet. - Det er utilstedeligt. Det kan du jo ikke pålægge de her mennesker. Det drejer sig om omsorgssvigtede børn, der nu bliver svigtet af dem, der er sat til at passe på dem, siger hun.

I forhold til Socialtilsynets oplevelse, hvor et interview blev optaget på en medarbejders telefon, forklarer Christine Hemme, at hun aldrig har set noget lignende. - Du må ikke optage samtalen med tilsynet. Og da slet ikke på en privat telefon. Du skal også fortælle, hvad sådan en optagelse skal bruges til, siger hun. Ingen kommentar Da TV2 Østjylland i begyndelsen af oktober første gang anmoder om et interview med direktør i Florahuset, Rania Radi, meddeler hun skriftligt, at bestyrelsen i Florahuset har besluttet at lukke stedet. Socialtilsynet sender 16. oktober Florahuset et varsel om at inddrage stedets godkendelse. TV2 Østjylland har siden været i kontakt med Rania Radi, der fastholder, at hun ikke ønsker at kommentere kritikken.

Hun har i stedet skrevet følgende til TV2 Østjylland via mail 31. oktober 2024: - Jeg har ingen kommentarer til TV2 Østjyllands dækning af Florahuset, men jeg kan oplyse, at Florahuset lukker den 30. november 2024, hvor de unge, der har været tilknyttet Florahuset, alle er videre, og medarbejderne er opsagt.