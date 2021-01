Unge får gavekort for at stoppe med at ryge hash

I Skanderborg Kommune anslår de, at omkring 7-800 unge har brug for en eller anden form for hjælp til at komme ud af et misbrug.

- Vi vil gerne have fat i flere unge, som har problemer med rusmidler. Vi ved, de er derude, men det kan være svært at motivere dem til at få dem i behandling, fortæller afdelingsleder hos Skanderborg Rusmiddelcenter, Charlotte Nielsen.