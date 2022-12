Undersøgelse dømte dem helt i bund: Nu svarer kommunen tilbage

TV2 ØSTJYLLAND har dagen igennem efterspurgt et interview med Skanderborg Kommune, men det ønsker kommunen ikke at stille op til, meddeler chef for Sundhed, Omsorg og Handicap Morten Ilsøe i en mail.

- Skanderborg Kommune ønsker ikke at stille op til interview, da vi ikke mener metoden i analysen giver et retvisende billede af situationen på området, skriver chefen for fagområdet.



Han skriver endvidere:

- Vi kan oplyse, at vi helt aktuelt ikke har rekrutteringsudfordringer i det omfang, som analysen umiddelbart viser. Der er god søgning, når vi har ledige stillinger, og generelt kan vores rekrutteringsbehov tilgodeses på nuværende tidspunkt.

Det betyder dog ikke, at kommunen ikke oplever udfordringer, understreger Morten Ilsøe.

- Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at rekrutteringsudfordringerne vil stige frem mod 2030 i hele landet, også i Skanderborg, skriver han afsluttende i mailsvaret.

Tidligere i dag kaldte FOA-formand Mona Striib på akut handling.

- Der er i den grad brug for, at kommunerne tænker nyt og trækker på erfaringerne fra hinanden. Og der sker virkelig gode ting i de forskellige kommuner, som tiltrækker flere til uddannelserne og som forbedrer arbejdsvilkårene for de eksisterende medarbejdere, lød det fra Mona Striib.

Foruden Skanderborg gør en anden østjysk kommune sig også bemærket i FOAs undersøgelse. Således indtager Favrskov Kommune en femteplads på den ikke-ønskværdige liste.