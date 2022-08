To biler holder lige nu i nødsporet på motorvejen, og det kan skabe kø og forlænge køretid her i morgentrafikken. Desuden oplyses der, at man skal være opmærksom på hårde opbremsninger.

Ulykken er sket mellem Ejer Bavnehøj og Skanderborg Syd i nordgående retning.

Sydøstjyllands Politi er på vej til stedet.

Opdateres...