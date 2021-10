Ulækkert: Spritnyt søbad var forurenet med afføringsbakterier

Skanderborg Forsyning, der er ansvarlig for kommunens kloakering, afviser dog over for TV2 ØSTJYLLAND, at der har været overløb til søen op til de kritiske målinger i juni.

Men forsyningsselskabet kan samtidig ikke forklare forureningen.

Mulighed for sygdomme

I en mail fra Statens Serum Institut til TV2 Østjylland lyder det:

'Fund af enterokokker er indikation på fækal forurening, dvs. fundet tyder på, at der er kommet kloakvand i badevandet. Dermed er der mulighed for, at der kan være alle mulige bakterier og virus i vandet, som kan give sygdomme.'