TV-reporter reddede mand op fra togskinner: Hvorfor var der ingen, der hjalp?

Senere begyndte oplevelsen at vække følelser i tv-reporteren.

- Det var først efterfølgende, jeg tænkte, at, for fanden, der lå jo en mand på skinnerne og en anden mand, som måtte holde en telefon, mens han prøvede at få ham op. Og så bliver man stadig bare siddende og lader, som om det ikke sker.

- Normalt synes jeg jo, jeg er rimelig hård, men det havde sgu faktisk været meget rart, hvis der lige var kommet en over og spurgt, om jeg var okay eller havde brug for hjælp.

- For mig er det slet ikke en heltehistorie, det er vigtigt for mig at understrege. Det er det virkelig ikke. Men når en anden er i gang med situationen, ringer 112 og er ved at få styr på ham, så forstår jeg ikke, at man ikke lige går over og tilbyder sin hjælp.