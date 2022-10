Trusler og chikane: Skal byrådspolitikere have psykologhjælp?

Er det her på baggrund af kritikken fra Mira Issa Bloch?



- Nej, det er det ikke. Det her er udelukkende på grund af, at KL har sat det i værk på baggrund af et stigende pres på byrådsmedlemmer udefra. Det andet med Mira var i højere grad et spørgsmål om, at Mira har oplevet vanskeligheder i samarbejdsrelationer. Det er en anden ting end det her, siger borgmester Frands Fischer.

Etablering af psykologordningen er på dagsordenen til byrådsmødet onsdag den 26. oktober klokken 17.



TV2 ØSTJYLLAND har modtaget en skriftlig kommentar fra administrerende direktør i KL Kristian Vendelbo:

- Det er afgørende for det danske lokaldemokrati, at folk har mod på at engagere sig og stille op. Derfor er det også helt uacceptabelt med chikane af lokalpolitikere, og det er selvfølgelig vigtigt, at kommunerne har mulighed for at hjælpe og støtte, hvis byrådsmedlemmer er blevet chikaneret eller truet på grund af deres politiske hverv.

- I KL har vi med hjælp fra Indenrigs- og Boligministeriet fået afklaret, at kommunalbestyrelser kan beslutte, at deres byrådsmedlemmer kan få krisehjælp i sådanne situationer.