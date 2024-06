Tredje uheld på få timer på motorvej

Lørdag har været en dårlig dag indtil videre for bilisterne på E45 omkring Skanderborg.

Sidst på eftermiddagen skete et uheld i sydgående retning, hvor et spor blev spærret. En times tid senere, var der ryddet op, men der skulle kun gå kort tid, før et nyt uheld skete - denne gang i nordgående retning.

Og bedst som det er ryddet op, er et nyt uheld sket. Igen er det bilister i nordgående retning, som kommer til at væbne sig med tålmodighed.

Ifølge P4 Trafik er det denne gang sket mellem Skanderborg V og Skanderborg N. Politi og redning er på vej til stedet.