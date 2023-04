Tove hang med hovedet nedad i flere minutter: Så klagede hun til regionen

Til det formål skulle der bruges en såkaldt trappetjener, som er en maskine på larvefødder, der bruges til at få kørestole op og ned ad trapper. De kan betjenes af én person - i det her tilfælde chaufføren.

Her var hun blevet opereret for platfodethed, og hun skulle derfor sidde i kørestol i en periode efter operationen, da hendes ben er pakket ind i gips. Således sad hun også i kørestol på turen fra sygehuset hjem til Hylke. En tur, som hun kørte med en taxa fra Midttrafik.

64-årige Tove Jørgensen fik en oplevelse, hun gerne have været foruden, da hun den 27. februar skulle køres hjem fra et besøg på Horsens Sygehus.

- Jeg vil simpelthen ikke risikere at havne i den her situation igen, og det bør heller ikke ske for andre. Det var så ubehageligt, og derfor har jeg valgt at sende en klage over hændelsen, siger Tove Jørgensen.

Parret har efterfølgende sendt en klage til Region Midtjylland. Og så har de haft en anlægsgartner forbi, som har lagt fliser rundt om huset, så hun kan køres rundt om huset i stedte for at blive hejst ned ad trapperne, hvis behovet skulle opstå en anden gang.

Tove kom helskindet ned ad de otte trappetrin, men hendes mand havde kæmpet så meget med at holde stolen, at han havde ømhed i armene i flere dage. Chaufføren havde i øvrigt også ifølge Tove Jørgensen svært ved at få maskinen op ad trappen igen. Det brugte han 15-20 minutter på.

- Det gik op for ham, at maskinen gik i stå, da han ramte nødstop-knappen med hoften, fordi maskinen netop vendte forkert. Et forsøg på at vende den om mislykkes, så jeg måtte blive liggende med hovedet nedad.

Tove og hendes mand har fået lagt fliser her rundt om huset, så hun kan komme rundt i kørestol frem for at skulle betjenes med en trappetjener igen.

- Det gør vi altid, når vi modtager klager over kørslen. På den måde kan vi vurdere, om der er behov for at justere på noget for at sikre, at patienterne føler sig mere trygge i de uvante situationer, siger Tina Arentzen Bjerre, der ikke kan sætte tal på, hvor mange der klager over brug af trappetjenere.

Hun vil ikke kommentere den konkrete sag i detaljer, men hun siger, at klagen fra Tove Jørgensen har fået Præhospitalet til at tage kontakt til Midttrafik og til at undersøge forløbet nærmere.

Det er Præhospitalets vagtcentral under Region Midtjylland, der har ansvaret for al kørsel med patienter via Midttrafik. Her siger Tina Arentzen Bjerre, der er leder af vagtcentralen, at hun beklager den oplevelse, Tove Jørgensen har haft.

Tina Arentzen Bjerre har selv set, hvordan en trappetjener virker, da hun så en kollega blive transporteret i én i forbindelse med en demonstration, og hun kan godt forstå, hvorfor det kan virke lidt chokerende at blive vippet bagover.

- Hvis man ikke på forhånd har fået at vide, at det vil ske, er det klart, at man kan få et indtryk af, at chaufføren ikke har styr på tingene. Derfor handler det for mig at se meget om at have en god kommunikation mellem parterne. Helt konkret skal chaufføren sige, at ”nu vipper jeg dig bagover”, siger Tina Arentzen Bjerre.

Hun understreger, at alle chauffører gennemfører en uddannelse, før de kommer ud og kører med patienter. En del af den handler om at lære, hvordan man håndterer en trappetjener, og Midttrafik laver klare protokoller og desuden stikprøvekontroller, hvor de tjekker op på chaufførernes evner og viden.

- Vis mig gerne, hvordan den fungerer

I det svar, Tove Jørgensen har fået fra Præhospitalet, står der, at det ifølge Midttrafik slet ikke er muligt at vende en trappetjener forkert. De skriver også, at den pågældende chauffør er erfaren, at han bestået alle kurser og til daglig laver mange løft med trappetjenere.

Til det siger Tove Jørgensen, at hun er helt uenig. Den trappetjener vendte ikke rigtigt, fastholder hun.

Hun har derfor svaret Præhospitalet, at de er velkomne til at besøge hende sammen med en mand fra Midttrafik. Så kan de demonstrere, hvordan man bruger en trappetjener korrekt, og bevise deres påstand om, at den ikke kan vendes forkert.

Den indbydelse har hun ikke fået svar på endnu.