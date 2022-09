Total forvirring: Daniel må ét, naboen må noget helt andet

Daniel René Rosenring har fået dispensation til en overkørsel på 7,5 meter.

Men andre i kvarteret har fået dispensation til mere.

Det har fået ham til at kritisere Skanderborg Kommunes behandling af 30 sager om ind- og overkørsler, som er i strid med lokalplanen i nybyggerkvarteret Svaneparken i Galten.

- Jeg har fået dispensation til en overkørsel på 7,5 meter, og min umiddelbare nabo ved siden af har fået lov til at have en 10 meter bred overkørsel, siger Daniel René Rosenring.



Uklare linjer

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om en beboer fra Svaneparken, som skulle lægge sin overkørsel om. Kommunen har afvist at ændre lokalplanen og er i gang med at vurdere sagerne individuelt.

Daniel René Rosenring mener dog ikke, at kommunen er gennemsigtig i sin behandling af sagerne.



- Der er mange, som har fået forskellige meldinger. Jeg har bedt om at få en forklaring, men den mønter ikke i et eller andet konkret om, hvorfor min nabo har fået mere. Det virker til, at der ikke er nogen klar linje, siger beboeren.

Han har i en mail spurgt kommunen, hvilken retningslinje den bruger, når der gives dispensation, og her er svaret, at retningslinjen som udgangspunkt har været bredden på den etablerede carport eller garage.

Ikke fair

Det undrer Daniel René Rosenring, for i begrundelsen for hans dispensation skriver kommunen, at der ikke kan tages udgangspunkt i bredden på carporten, da den ligger forskudt i forhold til vejadgangen.

- Hele essensen er, at jeg gerne vil have en gennemskuelighed af, hvorfor jeg får én vurdering, og nogle andre kan få lov til noget andet. Så kunne jeg vurdere sagen selv, så jeg ikke føler mig snydt, siger Daniel René Rosenring.

Kommunen skriver også i en mail til ham, at udgangspunktet i Daniel René Rosenrings sag derfor må være de tilladte seks meter og halvanden meters sti.



Er det ikke bedre, at kommunen vurderer hver sag individuelt, i stedet for at skære alle over en kam, så I alle skal indrette jer efter de seks meter i lokalplanen?

- Jo, jeg synes jo generelt, at man skal have en vurdering, men begrundelsen, synes jeg, skal være gennemskuelig. Der vil altid være nogle forhold, som er forskellige, men der skal være en eller anden sammenlignelig begrundelse, siger Daniel René Rosenring.

Lige for alle

Steffen Fredenslund bor også i Svaneparken og retter samme kritik mod kommunen.

- Der bliver givet meget forskellige dispensationer. Vi har fået dispensation til en gangsti på 1,6 meter og en indkørsel på 7,5 meter. Nu har jeg så fundet ud af, at der er et hus, som har fået dispensation til to indkørsler og en gangsti på i alt 12 meter, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har set dokumentation for den påstand.

Steffen Fredenslund mener også, at kommunens begrundelser for de givne dispensationer ikke er tilfredsstillende.

- Det, jeg synes er galt, er, at nogen kan få noget mere end andre kan. Enten skal det være lige for alle, og ellers skal det ikke være. Så burde man ændre lokalplanen, når det ikke er lige, siger Steffen Fredenslund.

Lokalplanen skal overholdes

Næstformanden for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Andreas Tang-Brock (S), fortæller, at administrationen er blevet bedt om at lave individuelle vurderinger. Han mener, beboerne bør være glade for, at de overhovedet har fået deres dispensationer.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at man bliver sur på naboerne, fordi man har selv overskredet lokalplanen i første omgang. De beboere, som har fået lov til at have en overkørsel på seks meter og halvanden meters sti, skal måske bare være glade for, at de har fået dispensation, siger Andres Tang-Brock.

Mere oplysning om lokalplanen

Ifølge ham bliver det ikke fremtidig praksis, at man kan overskride lokalplanen og så få dispensation.

Han erkender, at der skal tages en snak om, hvordan borgerne gøres mere opmærksomme på lokalplanen.

- Jeg vil også opfordre til, at andre aktører, såsom entreprenører og ejendomsmæglere skal være bedre til, at gøre opmærksomme på lokalplanen, og at den skal overholdes.

Medarbejderne fra Skanderborg Kommune, som har behandlet sagerne, er på kursus indtil torsdag, og det har derfor ikke været muligt for TV2 ØSTJYLLAND at få en kommentar fra nogen af dem.