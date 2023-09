Torben er utryg for sit barn: Kommune laver normeringsfinte

Der er nu kun få måneder til minimumsnormeringerne træder i kraft, men allerede nu skaber de udfordringer og utryghed i Skanderborg.

Mens toårige Tilde leger med de andre børn på legepladsen i Vuggestuen Søvang i Stilling, så har politikerne i Skanderborg Kommune besluttet, at hun skal rykke i børnehave med færre voksne – langt tidligere, end hendes forældre havde fået besked om.

Noget, hendes forældre fik besked om, med under en måneds varsel. - Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan man så sent kan tage en beslutning uden at forstå konsekvenserne. Det bliver svært at omstille sig med så kort varsel, siger Tildes far, Torben Rokkedal Lausch. Lene Christensens datter, Alberte, står i samme situation et andet sted i kommunen. - Vi havde forventet, at hun kunne blive i vuggestuen med de kendte pædagoger og den bedre normering. Det så vi en kæmpe fordel i, siger Lene Kristensen. Frygter kovending får konsekvenser Thildes far, Torben Rokkedal Lausch, føler sig utryg og har svært ved at forstå, hvorfor politikerne i Skanderborg først har taget beslutningen nu, når de i flere år har vidst, at minimumsnormeringerne skulle indføres i 2024. - Det giver både os som forældre, børnene og ikke mindst daginstitutionerne en masse udfordringer i forhold til, hvordan de så konkret kommer til at lave den her overgang, mener han. For det kan godt være, at Alberte og Tilde er børnehavebørn fra oktober. Men når de nye normeringsregler træder i kraft ved årsskiftet, er de igen at betragte som vuggestuebørn ifølge den nye lovgivning, fordi de på det tidspunkt endnu ikke er fyldt tre år og en måned.

Hvad får hun ud af den merbetaling, som egentlig skal bruges på at skabe flere pædagoger, for gør der så også det? Lene Kristensen, forældre til vuggestuebarn i Skanderborg

Derfor skal de gå i børnehave i januar måned, men på vuggestuenormering. Ifølge lovgivningen skal de altså have flere voksne omkring sig, end de lidt ældre børn i børnehaven. Hvordan det rent praktisk skal foregå har Lene Kristensen lidt svært ved at se for sig. - Hvad kommer det egentlig til at gavne vores barn i sidste ende? Hvad får hun ud af den merbetaling, som egentlig bliver brugt på at skabe flere pædagoger, for gør der så også det, spørger Lene Christensen.





Lovmæssige normeringer Problematikken bunder i, at alle daginstitutioner fra 1. januar 2024 skal have indført minimumsnormeringer med krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være per barn i landets daginstitutioner. Ordningen fastslår også, at børn skal være tre år og en måned gamle, før de kan komme i børnehave.

Én pædagog til tre børn Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Det er besluttet, at der fra 2024 skal være minimum én pædagogisk personale til tre børn i vuggestuer og minimum én pædagogisk personale til seks børn i børnehaver. Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum én pædagogisk personale pr. tre børn – svarende til en vuggestuenormering. Det skal sikre, at det ikke er økonomi, men pædagogisk hensyn og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykning til børnehave. Kilde: Uvm.dk arrow-down

Men i flere kommuner - heriblandt Skanderborg - har man sendt børn i børnehave allerede, når de var to år og ti måneder gamle for at spare penge, da udgiften til børnehavebørn er mindre end til vuggestuebørn.

Den 30. august skulle byrådet i Skanderborg tage stilling til, om man skulle fortsætte med at sende børn i børnehave, når de er to år og ti måneder resten af året, eller om man skulle begynde den lovpligtige indfasning allerede fra oktober. 25 ud af 29 byrådsmedlemmer mente, man skulle fortsætte den gamle overgang på to år og ti måneder, selvom både kommunens pladsanvisning, dagtilbud og forældre havde fået stillet den anden løsning i udsigt.



Det giver både os som forældre, børnene og ikke mindst daginstitutionerne en masse udfordringer. Torben Rokkedal Lausch, forældre til vuggestuebarn i Skanderborg

Så med kort varsel blev institutionerne i Skanderborg bedt om at ændre planerne.

- Man kan jo sige, det var lidt sent, vi fik det at vide. Vi havde allerede orienteret de forældre, det drejede sig om, fortæller Karsten Bo Refsgaard, Kontraktholder ved Landsbyordningen Virring, der rummer tre institutioner.

Flere voksne skaber bedre trivsel Ifølge børnepsykolog og forsker ved Aarhus Universitet, Grethe Kragh-Müller, så er den en fordel for børnene at være så længe som muligt i vuggestuen med flere voksne per barn, ligesom det også kan være problematisk, hvis der er for mange børn på for lidt plads. Hun udtaler bl.a.: Hvis der er for mange børn til for få voksne, så er det svært for de voksne at overskue det. Pædagogerne bliver lettere irritable og konflikterne bliver løst på en mere uhensigtsmæssig måde, og det forringer selvfølgelig børns trivsel.

Når der kommer flere børn i gruppen, daler kvaliteten. Det gør den fordi, når man har med små børn at gøre, så det vigtigt at der er en tæt følelsesmæssig kontakt mellem pædagogerne og børnene, fordi det er det, som giver brændstof til børnenes udvikling. Hvis man er i et rum med mange børn, så kan man ikke som menneske, heller ikke selvom man er uddannet pædagog, så kan man ikke overskue at holde styr på så mange børn. arrow-down