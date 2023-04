Tog forsinkede efter personpåkørsel

DSB er fredag aften igen begyndt at kunne køre tog på strækningen mellem Fredericia og Aarhus. DSB skriver på sin hjemmeside, at man vil kunne opleve aflysninger og forsinkelser på strækningen.

Fredag aften kører der ingen tog på strækningen mellem Fredericia og Skanderborg.

Det skriver DSB på sin hjemmeside, og begrunder det med, at der er sket en personpåkørsel.

Der kører enkelte tog mellem Fredericia og Aarhus. For strækningen mellem Skanderborg og Aarhus henviser DSB til Arrivas tog.

DSB skriver, at der er blevet bestilt togbusser. Klokken 19.15 fredag skriver DSB, at busserne begynder at køre fra klokken 19.20.

DSB forventer tidligst, at driften bliver normal efter klokken 20 fredag aften.

Det fremgår ikke, hvor påkørslen i givet fald er sket.

Sydøstjyllands Politi oplyser til Ritzau, at politiet ikke vurderer, at der er tale om en ulykke.

Er man mere end 30 minutter forsinket, kan man gøre brug af DSB's rejsetidsgaranti. Man kan søge om kompensation for sin billet på DSB's hjemmeside.

Har man pladsbillet til et tog, som man ikke når grundet forsinkelsen, så kan man få refunderet pladsbilletten uden gebyr.