To østjyske kommuner indfører besøgsrestriktioner på plejehjem

December måned er på mange plejehjem højtid for besøg til de ældre borgere, og kommunens direktør håber derfor, at restriktionerne kan fjernes lige så hurtigt, som de er indført.

- Det er trist med besøgsrestriktioner her ved indgangen til julemåneden, og derfor håber vi, at de hurtigt kan udfases igen. Restriktioner er jo kun noget, man har, når der er brug for det, siger Lone Vesterman Rasmussen.