To år efter skæbnedagen: -Jeg bliver nedbrudt psykisk og økonomisk

32-årige Ahmad Walid Rashidi er østjyde. Han har gået i skole i Rønde og Skanderborg, har et rødbedefarvet pas, studerer statskundskab og arbejder blandt andet som konsulent for Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.

- Jeg er nået dertil, at jeg må sige, at der ikke er noget, der rykker. Før havde jeg et lille håb, men nu føler jeg, at jeg bliver nedbrudt psykisk, økonomisk, politisk, siger Ahmad Walid Rashidi.

Billedet er fra et af de første år i Danmark, hvor Ahmad Walid Rashidi - der havde en svær tid - har lavet dessert for første gang.

- Han havde et friskt, ungdommeligt, lyst blik i sine øjne. Hans blik indeholdt håb for alle de unge, som under den tidligere regering havde turdet håbe på en lysere fremtid for Afghanistan. For mig var han som en mælkebøtte i asfalten, siger Ahmad Walid Rashidi.

Han har mødtes med Taleban-ministre og krigsherrer på stribe og indædt argumenteret for en bedre vej frem for Afghanistan. Han har sågar mødtes med den skruppelløse krigsherre, der var ansvarlig for den eksplosion, der kostede ham et ben, og tilgivet ham.

Landet har påført Ahmad Walid Rashidi utrolig mange tab. Han har mistet sin far, sin storebror og sit venstre ben til krig i hjemlandet. Han har for nyligt været fængslet, banket og udsat for psykisk tortur af Taleban.

- Gennem min barndom mistede jeg meget til det her land og var så heldig at få hjælp i Danmark - nu føler jeg mig forpligtet til at prøve at give noget hjælp tilbage til alle dem, der ikke var lige så heldige som mig. Og hvis jeg ikke lykkes med at hjælpe, så er det mindste, jeg kan gøre, at være her og dele smerterne med dem, siger han.

Senere kom han ind på medicinstudiet, men skiftede til statskundskab og arbejder i dag blandt andet som freelance journalist og konsulent for Dansk Institut for Internationale Studier.

Ahmad Walid Rashidi skiftede til Skanderborg Gymnasium, valgte at bruge sit fornavn i stedet for mellemnavn og satte sig for at blive den bedste elev på skolen.

- Jeg havde været tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling og bæltefikseret. Fortid, pres, traumer - alt væltede. Da jeg kom ud, besluttede jeg mig for, at tingene skulle være anderledes, siger han.

- Min familie har håbet på de vestlige værdier og givet liv og lemmer for det her land. Men de vestlige værdier har tabt, og ofrene er afghanerne.

- Afghanistan er blevet en gravplads for vestlige værdier. Den økonomiske og militære overlegenhed er steget Vesten til hovedet, og det rungende nederlag har skabt en identitetsrodløshed. For hvad gør vi nu?

Ahmad Walid Rashidi kan tydeligt mærke, at der stort set ikke længere er NGO'ere tilbage i landet. Det meste humanitære arbejde er forsvundet, og han møder meget få vesterlændinge i Kabul. Han oplever også, at det politiske fokus og taletiden i medierne er forduftet - nu handler det hele om Ukraine i stedet.

Kvindelige journaliststuderende på Ahmad Walid Rashidis medie afvikler interview med generelsekretæren for Norwegian Refugee Counsil i forbindelse med, at Taleban havde forbudt kvinder at arbejde hos udenlandske NGO'ere.

- Jeg har talt med mange ministre i Talebanregeringen efterhånden. De siger, de har gode intentioner, og nogle af dem mener det også. Men der er også kræfter, der trækker i den anden retning, og resultatet er altså, at det meste af den politik, der er blevet lagt på bordet, har handlet om at fratage kvinder deres rettigheder, siger han.

Tilbage står, at Taleban sidder tungt på magten. En gruppe, der måske nok er bedre end udgaven i 90’erne, ‘hvor enhver gik med pisk på gaden’, men som ifølge Ahmad Walid Rashidi stadig er langt fra at leve op til de fine ord i sejrstalerne om et mere moderne Taleban.

For nogle uger siden havde han et møde med en minister, der ifølge Ahmad Walid Rashidi sagde, at han græd, da skolerne lukkede for piger, og at Taleban arbejder på at åbne dem.

- Jeg har faktisk ikke talt med en eneste, der taler for skolelukningen. Men der er ikke nogen, der har nosser til at træde i karakter og gøre noget. Og når jeg stilfærdigt spørger, hvordan det dog kan tage over to år at løse skoleproblematikken, når det kun tog en uge at overtage magten i et helt land, så findes der ikke noget godt svar, siger han.