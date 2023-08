Tina fandt masser af gode sager i festivalskrald

Seks par gummistøvler, utallige øldåser og en gummibåd var blot en lille del af den fangst, som Tina Hedensted og hendes to teenagedrenge kom hjem med efter en times jagt på teltpladsen.

- Det er en tradition, vi har gjort det i 12 år, fortæller Tina Hedensted om at skralde på teltpladsen efter Smukfest.

Igen i år blev høj musik og glade festivalgæster skiftet ud med handsker, arbejdstøj og gummistøvler, da festivalen var slut, og teltpladsen mandag den 7. august blev allemandseje.

'Det hele er jo gratis'

Med ikeaposer i hænderne drog Tina Hedensted og hendes sønner afsted mod pladsen, og de kom langt fra tomhændede hjem.

- Der er mange penge at spare ved det. Ét er, at man må beholde alle de ting, man finder. Noget andet er, at jeg virkelig føler, at vi hjælper med oprydningen, siger Tina Hedensted til TV2 Østjylland.

En stor del af fundene er dækket af mudder og tager derfor mange timer at rengøre. Alligevel er Tina Hedensted og hendes sønner langt fra de eneste, som bliver tiltrukket af de mange gratis ting.

Ifølge Tina Hedensted skal de ligefrem stå i kø for at komme ind og rydde op, og mange biler med trailere holder klar, når oprydningen går i gang.

Hjælp fra lokale klubber og foreninger

Smukfest har i mange år haft et samarbejde med lokale foreninger og sportsklubber, som ved at rydde op på pladsen kan tjene penge til deres klubkasser.

- Det er et vilkår, at der kommer folk på pladsen udover de foreninger og klubber, som vi har en aftale med. Men vi finder ud af det hele på en god måde, fortæller Søren Eskildsen, som er talsperson for Smukfest.

Skraldet, som foreningerne fjerner, bliver sorteret på bedst mulig vis og genanvendt.

- Vi ser gerne, at vi genanvender det opsamlede skrald mest muligt. Hvis nogen finder et telt eller en campingstol, som de kan bruge, skal de derfor også have lov til det, siger Søren Eskildsen om de mange skraldere på pladsen.