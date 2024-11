Minister ulykkelig over Florahus-forhold: Tilsyn skal have flere muskler

Her kan du læse hele socialminister Sophie Hæstorp Andersens svar til TV2 Østjylland.

"Det er dybt ulykkeligt og helt uacceptabelt, når børn og unge bliver udsat for overgreb fra de voksne, der ellers skulle passe på dem. Det må ikke kunne ske på de tilbud, der skal støtte nogle af de mest sårbare borgere i vores samfund.

Det bekræfter mig i, at der er behov for at løfte kvaliteten på området. Derfor er jeg også glad for, at vi med aftalen om Børnene Først afsatte en økonomisk ramme, der skal understøtte, at der er den rette faglighed og de rette kompetencer til stede til at give anbragte børn og unge den hjælp og omsorg, de har behov for.

Jeg kan forstå, at flere tidligere ansatte var vidende om, at der var problemer på Florahuset. Jeg vil gerne kraftigt opfordre til, at man bruger socialtilsynets whistleblowerordning, hvis man har viden om problemer på for eksempel botilbud. Det er afgørende, at ordningen bliver brugt, hvis der er ting, som er bekymrende.

Helt overordnet er der behov for at se på rammerne for socialtilsynet. Så vi blandt andet sikrer mere fokus på de steder, hvor der er problemer eller høj risiko for det. De rammer foregår der lige nu politiske forhandlinger om"