Til kamp mod skolelukninger: Over 2.200 har stemt

Der bliver kæmpet for livet i Hylke og Bjedstrup, som står til at miste deres landsbyskoler. Et nyt borgerforslag om at bevare landsbyskolerne har nu rundet 2.200 stemmer.

- Det her viser, at der er en bred opbakning til, at det her er den forkerte retning at gå, fortæller Mikkel Mørk Hegnhøj til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har stillet forslaget på vegne af de foreninger i Hylke og Bjedstrup, som længe har kæmpet for, at deres lokale skoler ikke skal lukke.

Mikkel Mørk Hegnhøj bor i Boes ved Skanderborg og er far til tre. Foto: Nikolai Lander

Skanderborg Kommune skal finde 10 millioner kroner om året i besparelser på skolestrukturen på grund af et stigende børneantal de kommende år – et politisk forslag skal op i byrådet som blandt andet omfatter lukning af skolerne i Hylke og Bjedstrup.

På lidt over seks timer fik et borgerforslag de 1.100 stemmer, som det minimum kræver for at blive taget op til byrådsmødet.

- Vi er selv helt ekstremt positivt overrasket over opbakningen. Vi kan se, at vi snart har fem procent af de stemmeberettigede borgere i kommunen, fortæller Mikkel Mørk Hegnhøj.

Frygter at skolelukninger betyder landsbydød

Mikkel Mørk Hegnhøj har boet i Boes ved Skanderborg i 10 år. Han har tre børn – Ludvig som har gået på Bjedstrup Skole, Villads som går der og Sofie som skal gå der fra november.

Familien flyttede tilbage til lokalområdet efter at have boet tre år i USA.

- Vi vil det lokale og den helt store underliggende frygt bag det her, det er, at halvdelen af alle vores foreninger forsvinder. Det er meget mere end skolerne, man slår i stykker, siger han.

Udover at sidde i flere forskellige små lokale bestyrelser, er Mikkel Mørk Hegnhøj hver tirsdag træner i gymnastikforeningen, hvor blandt andre børn fra Bjedstrup Børnehus dyrker gymnastik i hallen ved Bjedstrup Skole.

- Det at vi har et lokalt alternativ i samarbejde med børnehus og skole gør, at vi har et tilbud til børnene, som man normalt ikke kan få, fortæller Mikkel Mørk Hegnhøj.

Det er nemlig ikke let at få plads på gymnastikhold i for eksempel Ry, fortæller han.

Mikkel Mørk Hegnhøj håber, at politikeren vil lytte og ændre beslutningen om at lukke landsbyskoler.

Politikerne har selv foreslået, at man lokalt kan lave friskoler, men det ønsker de ikke i Bjedstrup – og de stiller også spørgsmål ved, hvor stor en besparelse, det vil være for kommunen.

- Vi vil gerne vide, hvor politikerne står i forhold til, hvad man vil med kommunen. Lige nu ser det ud til, at man vil ofre landsbyerne, siger Mikkel Mørk Hegnhøj.

Stormøde i Bjedstrup tirsdag den 18. august, hvor politikerne måtte stå til ansvar for de udmeldte skolelukninger.

Borgmester: Ny struktur vil sikre de andre landsbyskoler

Forslaget om at bevare landsbyskolerne skal nu op i byrådet sammen med det andet forslag fra undervisnings- og børneudvalget om at lukke de to skoler.

- Det er da specielt, at vi har to punkter lige efter hinanden, som mere eller mindre omhandler det samme, siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

To forslag som kan få vidt forskellige konsekvenser for to lokalområder i kommunen.

Og for borgmesteren er det heller ikke let, at man står over for mulige skolelukninger, som får over 2.200 borgere til at komme med et modforslag.

- Det gør da indtryk på mig. Og jeg da også ked af det. Jeg synes ikke, det er en nem opgave, som vi står med, siger Frands Fischer og fortsætter.

- Omvendt må vi sige, at borgerforslaget er rettet mod alle vores små skoler. Den øvelse, som der er lavet, er at lave en model, som er robust også ind i fremtiden – også for at sikre landsbyskolerne, siger Frands Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester Frands Fischer mener, at forslaget til den nye skolestruktur vil styrke de andre mindre skoler på sigt.

Ifølge borgmesteren vil de 11 mio. kroner, som kommunen kan spare om året, gavne alle skolerne i kommunen.

- Vi vil stadig være den kommune i Østjylland, som har de mindste skoler. Det her kan lige så vel ses som en øvelse, hvor vi laver en struktur, som kan stå imod og sikre de andre landsbyskoler, vi har. I den proces er der en skole i Bjedstrup og Hylke, som ikke kommer til at stå, fortæller Frands Fischer.

Repræsentanter fra alle partier – med undtagelse af Alternativet, har skrevet under på det forslag til en ny skolestruktur, som skal op i byrådet onsdag den 2. september.

Alligevel har Venstre og Dansk Folkeparti meldt ud, at de ikke går ind for skolelukninger.

Borgmesteren forventer, at partierne står ved den aftale, som de har indgået.

- Min forventning er, at når man er med i en aftale, så er man fortsat det. Hvis man ikke kan regne med ordet i politik, så er tilliden væk. Hele den tillid vi laver forlig og brede aftaler på, står for skud, hvis ikke man kan det, siger Frands Fischer.