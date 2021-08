Tidligere borgmester trækker sig igen

Jørgen Gaarde trak sig som borgmester i Skanderborg Kommune midt i en valgperiode for to år siden, og han har siden ikke været i politik. Den gang gav han de lange arbejdsdage og alderen skylden for det pludselige stop.

- Jeg har valgt at stoppe som borgmester. Det er et udtryk for de lange arbejdsdage og arbejdsuger, som ikke levner tid til andet, sagde Jørgen Gaarde til TV2 ØSTJYLLAND i 2019.

I april i år meldte Jørgen Gaarde så ud, at nu var han klar til at gå ind i politik igen. Efter omkring ti år som borgmester i Skanderborg Kommune, ville han nu stille op til Regionsrådet.