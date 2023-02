Sygdom og fyring tvang Nathja ud i en grænseoverskridende beslutning

- Når man ikke længere vil sidde og kigge på, at ens liv går i stå, alt imens alle andres fortsætter. Sådan indleder Nathja Gaarsdahl Rye Nielsen det Facebook-opslag, hun delte torsdag aften i håbet om at finde en vej ud af den situation, hun er havnet i. I opslaget forklarer den 30-årige kvinde fra Herskind, hvordan den operation, hun skulle have foretaget 2. februar, blev udskudt, og at hun oven i det har mistet sit arbejde, fordi ventetiden på operationen er så lang. - Jeg sidder nu tilbage med en udskudt operation, en helvedes masse udfordringer, grundet en hofte, som ikke virker optimalt, en fyreseddel og en masse bekymringer, skriver hun.

Opslaget er i løbet af få dage blevet delt over 8700 gange på Facebook, og over 230 kommentarer. - Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville få så mange delinger og så meget opmærksomhed, som det har fået. Jeg havde måske håbet på 20 delinger, men det er kommet vidt omkring, siger Nathja Gaarsdahl Rye Nielsen i dag til TV2 Østjylland. Sygemeldt i august og fyret i december Hun lider af hofteledsdysplasi - en medfødt fejl i hofteskålen, der med tiden giver halten, smerter og slidgigt. - Jeg fandt ud af det, da jeg var 15, så jeg har haft det i mange år, men det er først nu, jeg ikke kan holde smerterne ud længere og skal have en operation. Jeg har ikke dannet slidgigt endnu, og derfor kan man operere det, så jeg bibeholder mine egne knogler i stedet for at skulle have en ny hofte, fortæller hun.

Men kort før operationen fik hun besked om, at den var udskudt til 2. maj. En hård melding i forlængelse af at hun i december blev fyret fra sit job som dagplejer som konsekvens af de lange ventetider. - Jeg blev sygemeldt i august måned og fyret i december på grund af de lange ventetider på en operation. Jeg har været mega glad for mit arbejde, så jeg er selvfølgelig ked af, at det skulle ende sådan her, siger hun. Tog en grænseoverskridende beslutning Nu står hun uden arbejde og med en operation, der er udskudt langt ind i foråret. Men regningerne skal betales alligevel, så Nathja Gaarsdahl Rye Nielsen vil bare gerne have et arbejde. - Men jeg ved jo godt, at min ansøgning i de fleste tilfælde vil ende i skraldespanden. Og det er ikke for at sige noget ondt om virksomhederne, men hvis jeg er oppe mod en, der kan slå til lige nu og her og ikke har en sygemelding i sigte, så ved alle jo godt, hvem de vil vælge, siger hun.

