Svin skiftet ud med oksekød: - En hel klasse skal ikke tages som gidsler

Det står da heller ikke lige for, at byrådet i Skanderborg kommer til at blande sig. Det fortæller formanden for børne- og ungdomsudvalget i kommunen, Trine Frengler (S).

- Det er demokratisk dannelse, at man finder ud af med hinanden at løse de udfordringer, der er, så alle kan være med, siger hun.

- Jeg tænker, vi skal blande os udenom.

Én særregel kan blive til for mange

Ifølge Nedersøe er det dog et spørgsmål om tid, inden én særregel for muslimer kan blive til flere og i sidste ende alt for mange

Det er jo eleverne selv, der har besluttet, at de vil tage hensyn til muslimsk elev. Er det ikke et rimeligt argument?

- Det er da også en venlig tanke. Jeg mener bare ikke, det er korrekt at lave særhensyn over for islam. Jeg tror ikke, eleverne er klar over, hvad de gør ved at udvise den form for tolerance, slutter Michael Nedersøe sit besøg på skolen i Ry.