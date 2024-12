Mor har ventet i ni måneder: Svaret fik tårerne til at trille ned ad kinderne

På grund af Miras handicap, blev hun vurderet til at være i målgruppen for specialtilbud. Det gør det blandt andet muligt for hende at blive hjemmetrænet af sin mor.

Hun fortæller, at hun håber, familien en dag kan komme til at slappe af og ikke frygte, at Miras hjemmetræning bliver taget fra hende.

Datteren Mira har cerebral parese, som er en spastisk lammelse i den ene side af kroppen, der gør det sværere for hende at gå og bruge sin ene arm, end det er for andre børn.

I oktober fortalte TV2 Østjylland om Charlotte Stobberups frustration over, at hendes datters behov for hjemmetræning igen skulle vurderes af kommunen.

I brevet står der, at hendes datter fortsat er i målgruppen for specialtilbud.

Familien flytter til Ry i Skanderborg Kommune, da Mira er to år gammel.

Hjemmetræningen fungerer, som den skal, og Mira udvikler sig godt. Det fortæller alle fagpersoner omkring Mira. Herunder hendes fysioterapeut, ergoterapeut, neurolog, praktiserende læge og træningsudbydere.

En bestemmelse i Skanderborg Kommune gør dog, at barnets behov for specialtilbud skal revurderes hvert andet år.

I marts satte kommunen en målgruppevurdering i gang, som skulle afgøre, om den nu fem-årige Mira fortsat kunne modtage hjemmetræning af sin mor i stedet for at gå i børnehave på fuldtid.

- Jeg har skullet argumentere for, at Mira stadig er i målgruppen, selvom hun har et livslangt handicap, der ikke forsvinder. Jeg forstår ikke, at det kan tage så lang tid, siger Charlotte Stobberup.

Støttebehovet kan ændre sig

TV2 Østjylland kontaktede i oktober Skanderborg Kommune for at få svar på, hvorfor et barn skal revurderes hvert andet år, når det har et livslangt handicap.

Kommunens ansvarlige ønskede ikke at stille op til interview, men Dorte Petersen, der er chef for Myndighed og Foranstaltning, sendte i stedet et skriftligt svar.

- I takt med, at det enkelte barn bliver ældre og udvikler sig, bliver det måske bedre til at håndtere funktionsnedsættelsen i dagligdagen. Hvis det sker, er der muligvis ikke længere tale om en betydelig funktionsnedsættelse i lovens forstand, og dermed kan støttebehovet muligvis også ændre sig, skrev hun.

Hun skrev også, at kommunen skal sikre sig, at det enkelte barn fortsat er i målgruppen for indsatsen.

Camilla Fabricius fra Aarhus, der er folketingsmedlem og socialordfører hos Socialdemokratiet, mener, at der skal kigges på lovgivningen.

Da TV2 Østjylland snakkede med hende i oktober, fortalte hun, at hun allerede har taget fat på socialminister Sophie Hæstorp Andersen (S) for at se på, om Barnets Lov bliver brugt, som den er tiltænkt.

I Barnets Lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, står der ikke noget om, at børn skal revurderes hvert andet år. Det er noget, hver kommune selv kan beslutte.