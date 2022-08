Strid om skole: - Det er ikke fair at trække sig

Men det er ifølge kommunen ikke fair over for brugerne at trække sig, og det ærgrer Trine Frengler (S), Skanderborg Kommunes formand for børne- og ungdomsudvalget.

- Derfor er min opfordring til Ry Hallerne klar: Kom nu tilbage i arbejdstøjet. Vores dør står i hvert fald åben, siger hun i en pressemeddelelse.

Kan godt udvides senere

Der kommer 500 ekstra skoleelever 150 børn i daginstitutioner i Ry inden for de næste ti år.

- Det betyder selvfølgelig, at flere skolebørn skal have idrætsundervisning i Ry Hallerne, men som beregningerne ser ud for de næste ti år, vil der fortsat være plads til børnehaverne, senioridrætten og andre brugere, siger Trine Frengler.