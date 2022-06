Stort vejskilt vælter ned over landevej efter påkørsel

Østjyllands Brandvæsen er mandag aften rykket ud til Stilling, hvor trafikken pludselig stod stille på Stilling Landevej.

Her var et stort vejskilt, der normalt hænger hen over vejen, nemlig faldet ned, så det blokerede den ene køreretning.

Det viser Østjyllands Brandvæsens eget billede fra ulykkesstedet.