Ny kirke til 95 millioner indviet: Alt udsolgt på få minutter

- Vi har et område i vækst. Vores nuværende kirker er for små til at rumme store begivenheder som julegudstjenester, konfirmationer, mindegudstjenester. Folk står udenfor. Så sent som her i foråret var der en stor bisættelse, hvor folk måtte stå ude på kirkegården.

Med to andre kirker i sognet har planerne været i gang i omkring 50 år for at få en kirke placeret i Skanderborgs østlige boligområde, som kan rumme flere kirkegængere end sognets to øvrige kirker, fortæller menighedsrådsformand Anny Daugård Jessen.

Den moderne kirke i mursten er skudt op i et område i Skanderborg, der de seneste år har oplevet stor tilflytning.

150 billetter var tilgængelige for offentligheden at booke - og de blev udsolgt ganske hurtigt. Kun 14 minutter gik der, før sognet kunne melde udsolgt, fortæller kulturmedarbejder Lars Ulrick Lousdal, kommunikationsmedarbejder i Skanderborg Sogn.

4,47 millioner danskere var medlem af folkekirken i 2010, men det seneste medlemstal for 2024 er på 4,24 millioner ifølge Danmarks Statistik.

Indvielsen og byggeriet af kirken sker i en tid, hvor stadigt flere melder sig ud af folkekirken, færre vælger at døbe deres børn, og færre bliver konfirmeret.

- Jeg håber på en masse store gudstjenester, konfirmationer og store festlige og triste begivenheder, hvor vi kan samles en masse mennesker om det vigtige her i livet, siger hun.

Præst i Skanderborg Sogn Marie Thybo Andersen håber da også netop på, at den nye kirke kan give plads til store fejringer af livets gang.

Udover stole og de kirkelige møbler er der indsat et midlertidigt orgel i kirkerummet. Krig og inflation har forsinket det specialdesignede orgel, som efter planen indsættes i 2025.

Den samlede pris for både Højvangen Kirke, udearealer inklusiv kirkegårdsforandringer og sammenbygning med kirkecentret ender på 95 millioner kroner.

- Det kommer til at betyde meget, ikke bare for lokalområdet, men for hele byen. Jeg håber, vi kan lave nogle store fællesarrangementer, siger menighedsrådsformand Anny Daugård Jessen.

Hun mener, at kirkens store rum giver plads til de store markeringer. Som menighedsrådsformand Anny Daugård Jessen også nævner, kan pladsen være kneben i sognets to øvrige kirker, når der finder større begivenheder sted. I den nye kirke er der plads til 300 kirkegængere.

Kirkebyggeriet begyndte officielt med første spadestik 3. maj 2023, og et lille års tid efter, 8. marts 2024, blev der holdt grundstensnedlæggelse i kirken. Her blev sten fra både sognets to andre kirker, Slotskirken og Skanderup Kirke, sammen med grundstensdokumentet muret ind i fundamentet på Højvangen Kirke.

Jytte Viborg Jensen, der bor kun en lille kilometer fra den nye kirke i Grønnedalsparken, er også glad for at have fået en ny, lokal kirke, og håber, det kan få flere til at gå i kirke om søndagen.

- Men jeg har da også spurgt mig selv, om der var behov for en ny kirke her. Det er jo en stor kirke, og vi har jo to kirker i byen allerede.

- Men det kunne jo være, at der er nogen, der bliver gladere for at gå i kirke.