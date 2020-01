Stor drøm går i opfyldelse: Festival fejrer hiphoppen med hyldestkoncert

Ud over hyldestkoncerten spiller også navne som Khalid, Lionel Richie og Lis Sørensen. Foto: Ritzau Scanpix

Når årets Smukfest skydes i gang til sommer, er der en helt særlig koncert på programmet.

I år er der nemlig hiphop-hyldestkoncert med lang række danske artister. I alt spiller 18 forskellige artister, der tæller både gamle og nye stjerner.

Læs også Smukfest offentliggør nye populære navne på plakaten

Med navne som L.O.C, Tessa og Den Gale Pose er der noget for enhver hiphop-elsker, når artisterne går på scenen den 6. august.

- Hiphop er det nye populærmusik. Vi håber, at folk får en oplevelse af, at hiphop kan noget meget forskelligt. De har alle nogle forskellige kvaliteter, siger Mikkel Xavier, der er booker for Smukfest.

Artister der spiller til hyldestkoncerten: Artigeardit, Den Gale Pose, Emil Stabil, Johnson, Jokeren, L.O.C., L:Ron:Harald, Marvelous Mosell, Marwan, Odense Assholes, Outlandish, Rockers By Choice, Sivas, Tessa, TopGunn, Ude af Kontrol og UFO Yepha.

En gammel drøm

Hyldestkoncerten til hiphoppen som genre, er den første hyldestkoncert, der fokuserer på én bestemt genre.

Og for folkene bag er det en stor drøm, der går i opfyldelse.

Læs også Festival udsolgt på rekordtid: Nu står svindlerne på spring

- Det er en gammel tanke, der har spiret længe - lige siden jeg selv begyndte som booker for festivalen, siger Mikkel Xavier.

- Der har været stor opbakning, og nu er det blevet virkelighed. Det er meget overvældende.